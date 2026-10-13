Отдых насмарку? На заправках Бали заканчивается топливо

Генконсульство РФ предупредило россиян о перебоях с топливом на Бали

Генеральное консульство РФ на Бали уведомило российских граждан о возможных сбоях в работе автозаправочных станций и заторах на дорогах.

По данным дипломатов, на некоторых АЗС может не хватать отдельных видов топлива. Из-за этого дорожная нагрузка увеличивается. Соотечественников призвали продумывать маршруты заранее, оставлять дополнительное время на дорогу и отслеживать ситуацию на трассах.

«По возможности избегать необязательных поездок и учитывать возможные задержки при планировании трансферов в аэропорт», — посоветовали в генконсульстве.

Помимо этого, дипломаты попросили не поддаваться панике и опираться на официальные сообщения властей.

Этим летом в Индонезии стартовала программа обязательного применения биодизеля с 50% содержанием пальмового масла. По замыслу властей, это позволит уменьшить импорт, нарастить переработку пальмового масла и укрепить энергетическую безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия намерена обратиться в Еврокомиссию с запросом об одобрении импорта российского горючего. Братислава стремится сохранить за собой право и впредь приобретать энергоресурсы из России, невзирая на действующие ограничения. Обращение планируется направить в Европейскую комиссию. Тема поставок российского топлива по-прежнему остается для Словакии чувствительной, поскольку страна зависит от внешних источников энергии. Помимо этого, Словакия предпринимала попытки найти альтернативные маршруты поставок.

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