Японский производитель шин Bridgestone объявил о продаже российских активов

Российский многопрофильный холдинг S8 Capital купил активы японской компании Bridgestone. В результате производитель отдал завод и дистрибутор шин на местном рынке. Об этом сообщается в заявлении Bridgestone.

«Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже своих российских активов <…> S8 Capital. <…> Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске, офис продаж и маркетинга в Москве», — говорится в пресс-релизе.

В рамках сделки около одной тысяч сотрудников перейдут к S8 Capital. При этом отмечается, что влияение передачи активов на консолидированные прогнозы на 2023 год будет незначительным.

Bridgestone присутствует в России с 1998 года, а в марте 2022-го компания приостановила свою деятельность. При этом производитель продолжал выплачивать российским сотрудникам зарплату и пособия в полном объеме.

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