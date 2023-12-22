Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев умер в Петербурге

В последние годы артист работал в Большом театре кукол Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист РФ Борис Матвеев, об этом сообщила пресс-служба Большого театра кукол, где актер служил последние 20 лет.

«Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года. Одержимый театром кукол, огромный профессионал и мастер своего дела, он всегда был примером достоинства, жизнелюбия, юмора и преданности театру», — говорится в сообщении театра.

Российскому зрителю актер известен в основном небольшими ролями в сериалах. Он сыграл в таких легендарных проектах, как «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Опера-2. Хроники убойного отдела», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и многих других.

Всю свою творческую жизнь Борис Матвеев отдал театрам. Он начинал с Рижского ТЮЗа, а спустя некоторое время переехал в Санкт-Петербург. Самым долгим стал срок службы в последнем: в Санкт-Петербургском Большом театре кукол артист прослужил 20 лет — с 2003 года.

О дате и месте похорон Бориса Матвеева пока не сообщается.

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