США смогут принимать меры против банков за транзакции с ОПК России

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Речь идет о финансовых институтах, которые могут осуществлять переводы средств для российского промышленного комплекса.

США смогут принимать меры против банков за транзакции с ОПК России

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

США смогут принимать меры в отношении финансовых институтов, которые якобы работают в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и осуществляют транзакции. Документ об ужесточении санкций подписал американский президент Джо Байден.

В указе президент Штатов призвал затруднить использование Россией «военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

Речь идет о противодействии использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. Под новые ограничения Вашингтона подпали четыре компании и один нефтетанкер.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
1.30 100.51
1.46
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

18:52
Касается многих: кого оштрафуют за отсутствие «умного» счетчика
18:44
Новые приоритеты: почему Анфиса Чехова пропала с экранов и что с ней сейчас
18:35
Столтенберг признал мощь армии России в рамках СВО
18:24
В поисках копии: кем Канье Уэст заменял в своей жизни Ким Кардашьян
18:15
Телефонные переговоры Путина и Аббаса. Главное
17:59
Врачи еле спасли: россиянин разрезал лицо от лба до подбородка цепной пилой

Сейчас читают

«Миллион болезней»: катетер на руке Филиппа Киркорова напугал поклонников
Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры
«Больше не хочу видеть»: зачем Наталья Штурм решила сбрить волосы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса