Спецназ штурмом взял дом в Перми с подозреваемыми в торговле запрещенными лекарствами

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Стоимость препаратов составляла от 1,5 до 11 тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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В Перми спецназ взял штурмом дом, в котором находились подозреваемые в торговле запрещенными в России медикаментами. В течение трех лет они закупали за рубежом десятки незарегистрированных в нашей стране лекарств и продавали их через интернет.

Стоимость препаратов составляла от полутора до 11 тысяч рублей. В ходе обысков изъяты лекарства, документы и электронные носители информации.

Один из задержанных находится под стражей. Еще трое — под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ и МВД России совместным усилиями пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, которое изготавливало и реализовывало в оптовых масштабах поддельные купюры номиналом 5000 рублей. 

Участники сообщества распространяли поддельные билеты ЦБ в семи субъектах — Москве и Подмосковье, Петербурге, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Дагестане и Крыму.

 

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