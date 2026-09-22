Анастасия Крылова получила предложение руки и сердца

Звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова получила предложение руки и сердца от актера и бизнесмена Дмитрия Бузаева. Это произошло во время празднования 30-летия актера. Подробностями Анастасия поделилась в беседе с VOICE.

Для вечеринки Бузаев выбрал формат костюмированного праздника, посвященного героям фильмов и комиксов. Сам именинник появился в образе Бэтмена, а Крылова перевоплотилась в Харли Квинн.

Во время выступления солистки группы t.A.T.u. Юлии Волковой артист встал перед возлюбленной на одно колено и подарил ей кольцо. Актриса ответила согласием.

Telegram/Анастасия Крылова. Официальный канал/anastasiya_krrr1

«Возможно, я вообще, первая девушка, которую Бэтмен позвал замуж!» — отметила Крылова.

Крылова рассказала, что предложение стало для нее неожиданностью. По ее словам, сначала она подумала, что Бузаев хочет просто сказать ей несколько теплых слов со сцены.

Анастасия также отметила, что их отношения быстро развиваются. Пара уже познакомилась с родственниками друг друга и поддерживает хорошие отношения с семьями.

«Я общалась с мамой Димы, его младшим братом, с бабушкой. Он тоже знаком с моей мамой. А недавно мы ездили уже к моим бабушке и дедушке», — поделилась актриса.

Крылова и Бузаев вместе около восьми месяцев. По словам актрисы, сначала будущий избранник предлагал ей принять участие в своем проекте, но получил отказ.

Позже он продолжил ухаживания, а их первое свидание прошло во время поездки на специальный ночной рейс во Внуково, чтобы вместе посмотреть звездопад под Мурманском. На день рождения актрисы в мае 2026 года бизнесмен подарил ей белый Mercedes.

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