Ушла за грибами без телефона: пенсионерка два дня провела в яме

Пенсионерка ушла за грибами и два дня провела в яме, запутавшись в проволоке

Пожилая женщина двое суток не могла выбраться из ямы, запутавшись в колючей проволоке под Нижним Новгородом. В лес пенсионерка отправилась за грибами, но никого о своих планах не предупредила, а мобильный телефон оставила дома. Родные забили тревогу только на следующий день.

К поискам подключились полиция и волонтеры. В итоге пенсионерку нашли в яме — она запуталась в колючей проволоке. По словам самой женщины, она упала и не смогла самостоятельно выбраться.

Пострадавшую госпитализировали с сильным переохлаждением, а также обезвоживанием и сотрясением мозга. Сейчас ее состояние стабилизируется. Об этом РИА Новости сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пенсионер потерялся и восемь дней провел в лесу из-за того, что у него сбился компас. Прибор отреагировал на старые рудники и показал неверное направление. Все то время, как 80-летний мужчина блуждал в лесу, он питался сырыми грибами и пил воду, которая была под ногами.

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