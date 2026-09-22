ISU одобрил нейтральный статус еще для 13 российских фигуристов

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

В списке — представители одиночного и парного катания, а также танцевальных дуэтов.

ISU дал нейтральный статус 13 россиянам — кому из фигуристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Международный союз конькобежцев (ISU) выдал нейтральный статус 13 российским фигуристам. Об этом информирует пресс-служба организации.

Среди одиночников допуск получили Сандра Давыденко, Агата Петрова, Таисия Шепталина, Макар Игнатов, София Смагина, София Сарновская, Игнат Пахомов, и Николай Колесников.

В танцах на льду статус одобрен Алексею Столярову и Полине Жаровой, а также Таисии Шепталиной и Владиславу Михайлову. В парном катании допуск предоставлен Степану Маришину.

Начиная с сезона-2026/27 ISU разрешает российским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее, 20 сентября, фигурист Марк Кондратюк прокомментировал отзыв своего нейтрального статуса. По его словам, работа по восстановлению ведется, апелляция уже подана. Говоря о перспективах на международной арене, Кондратюк настроен оптимистично и отметил, что в его жизни «все хорошо».

В августе ISU предоставил Кондратюку нейтральный статус, но в сентябре решение отозвали. Из-за этого 23-летний спортсмен не смог выступить на турнире в Японии.

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