Туроператоры не просят россиян отменять туры в Таиланд из-за коронавируса

Туроператоры не вводили ограничений для поездок в Таиланд и не отменяют уже оплаченные туры из-за сообщений о возможной вспышке коронавируса. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о якобы предупреждениях для туристов, которые приобрели путевки на октябрь–декабрь. В АТОР заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

По данным организации, официальной вспышки COVID-19 в Таиланде нет, власти страны не вводят дополнительных ограничений. Туроператоры также не фиксируют роста числа отмен поездок.

«По данным на 22 сентября 2026 года, в Таиланде нет официальной вспышки COVID-19, власти не вводят никаких ограничений. Заболеваемость сейчас почти в три раза ниже, чем в предыдущие три года, а летальность остается крайне низкой — 0,02%, на уровне обычного гриппа», — говорится в сообщении ассоциации.

В АТОР призвали ориентироваться на официальные данные государственных и отраслевых источников при оценке ситуации с поездками в Таиланд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о росте заболеваемости респираторными инфекциями в осенний период. Эпидемиологическая ситуация в этом году отличается от привычной сезонной картины: на фоне низкой активности вируса гриппа увеличилось распространение негриппозных инфекций. Среди распространенных возбудителей сейчас выделяются риновирусы и коронавирусы. Они могут вызывать симптомы простуды без повышения температуры.

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