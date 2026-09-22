Туроператоры не просят россиян отменять туры в Таиланд из-за коронавируса

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 51 0

В АТОР заявили, что информация о вспышке не соответствует действительности.

Туроператоры не просят отменять туры в Таиланд из-за ковида

Фото: www.globallookpress.com/Nathalie Jamois

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Туроператоры не вводили ограничений для поездок в Таиланд и не отменяют уже оплаченные туры из-за сообщений о возможной вспышке коронавируса. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о якобы предупреждениях для туристов, которые приобрели путевки на октябрь–декабрь. В АТОР заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности.

По данным организации, официальной вспышки COVID-19 в Таиланде нет, власти страны не вводят дополнительных ограничений. Туроператоры также не фиксируют роста числа отмен поездок.

«По данным на 22 сентября 2026 года, в Таиланде нет официальной вспышки COVID-19, власти не вводят никаких ограничений. Заболеваемость сейчас почти в три раза ниже, чем в предыдущие три года, а летальность остается крайне низкой — 0,02%, на уровне обычного гриппа», — говорится в сообщении ассоциации.

В АТОР призвали ориентироваться на официальные данные государственных и отраслевых источников при оценке ситуации с поездками в Таиланд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о росте заболеваемости респираторными инфекциями в осенний период. Эпидемиологическая ситуация в этом году отличается от привычной сезонной картины: на фоне низкой активности вируса гриппа увеличилось распространение негриппозных инфекций. Среди распространенных возбудителей сейчас выделяются риновирусы и коронавирусы. Они могут вызывать симптомы простуды без повышения температуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:35
Не успели моргнуть: шестилетняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика
16:28
Четыре жертвы, три сестры: что известно о пожаре в ТЦ в Стерлитамаке
16:20
Вы все делаете неправильно: ежедневные привычки, которые вызывают головную боль
16:18
Услышал крики, увидел фонарики: как спасали людей из горящего ТСК в Стерлитамаке
16:11
Новый фронт: война Трампа со СМИ набирает обороты
16:05
Убогие? Ксения Бородина и Николай Сердюков подали в суд на психолога Степанову

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен