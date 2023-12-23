Глаз не оторвать! В Москве нарядили главную елку страны

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В Москве украсили главную елку страны

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Новогоднее дерево украшает 1, 5 тысячи самых разных игрушек!

Барабаны, скрипки, дудки — целый музыкальный оркестр разместился на главной новогодней елке страны на Соборной площади. Каждая новая игрушка — эксклюзивная.

Их создавали по спецзаказу в золотых, перламутровых, красных и белых тонах. Еще есть 160 светящихся сосулек и крупные мигающие шары.

Всего на убранство ушло полторы тысячи украшений и более километра светодиодных лент. Чтобы нарядить красавицу, понадобился кран.

За 84 года елка выросла до 25 метров — ее привезли из Щелкова. Отобрали из 30 претенденток, и вот теперь она радует жителей и гостей столицы, которые обступают ее со всех сторон, чтобы сфотографировать с разных ракурсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Москвы встретят Новый 2024 год, как и предыдущий, без фейерверков и салютов.

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