В Москве снова встретят Новый год без салютов и фейерверков

Жители Москвы встретят Новый 2024 год, как и предыдущий, без фейерверков и салютов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную мэрию.

«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — говорится в сообщении.

Более сдержанным волшебный праздник получится в условиях проводимой Россией спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил. Она пожелала попробовать себя в роли ведущей. Шар с ее мечтой снял с новогодней елки президент, когда посещал выставку «Россия» на ВДНХ.