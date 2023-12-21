В Москве снова встретят Новый год без салютов и фейерверков

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Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Самый волшебный праздник в году будет отмечаться более сдержанно.

В Москве снова встретят Новый год без салютов и фейерверков

Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис

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Тема:
Спецоперация

Жители Москвы встретят Новый 2024 год, как и предыдущий, без фейерверков и салютов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную мэрию.

«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — говорится в сообщении.

Более сдержанным волшебный праздник получится в условиях проводимой Россией спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил. Она пожелала попробовать себя в роли ведущей. Шар с ее мечтой снял с новогодней елки президент, когда посещал выставку «Россия» на ВДНХ.

Тема:
Спецоперация
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