Нацельтесь на результат: прогноз Таро на неделю с 25 по 31 декабря

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.
Фото, видео: 5-tv.ru
Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 25 по 31 декабря.
Основная энергия недели с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Девятка Мечей)
Карта Таро — Девятка Мечей.
Энергии напряженные. Конец года — время, когда необходимо «подтягивать хвосты» и буквально успеть все. Будет некое состояние тупика, либо, наоборот, состояние хаоса. В эту неделю важно не поддаваться на эти энергии, потому что Девятка Мечей — она достаточно управляемая карта. Нужно выработать внутреннее спокойствие и соблюдать собственный темп.
Прогноз финансов недели с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Двойка Жезлов)
Карта Таро — Двойка Жезлов.
Существует вероятность, что эта неделя принесет с собой новое предложение партнерства, например, возможность принять участие в каком-то проекте. При этом само партнерство может оказаться долгоиграющим, а также вполне вероятно, что будет приносить доход.
Личная жизнь на неделю с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Десятка Жезлов)
Карта Таро — Десятка Жезлов.
Эта Карта Таро говорит о том, что существует некий груз, который лежит на плечах тяжестью. Он может представлять собой прошлые отношения или же недоговоренности, которые мешают двигаться дальше. Для легкости стоит скинуть с себя то, что уже «отжило». Тогда освободится энергия для движения вперед.
Совет на неделю с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Дурак)
Карта Таро — Дурак.
Эта Карта Таро подсказывает, что можно уже завершать все, что уже было, и выстраивать новый путь в доверии. Тут самый главный совет от этой Карты — это доверие миру, тому, что выше нас и то, что помогает нам идти вперед. Здесь поддержка друзей, за плечами — опыт. Главное — меньше хаоса.
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