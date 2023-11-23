От серии паспорта до номера квартиры: как цифры влияют на судьбу человека

Время, даты, номера телефонов, пин-коды, пароли… С самого рождения человек живет, окруженный числами. Они не просто сопровождают, а влияют на жизнь и судьбу, помогая проанализировать любое событие, ситуацию и даже окружающих, а также способно ответить на многие волнующие вопросы из прошлого и будущего. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru раскрыл точный способ.

В нумерологии особое внимание уделяется цифрам от одного до девяти. Все остальные, по словам Харриса, необходимо лишь сложить, чтобы получить простое число. К примеру, 25. 2+5=7. Если цифра дважды повторяется друг за другом, то это означает негативный окрас, а трижды — позитивный. Значение каждой цифры приведено ниже.

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Единица

Единица, по словам экстрасенса, дает популярность, достижение в жизни, построение той жизни, которую человек желает, высокое положение в обществе. В отрицательном же значении всего этого ее обладатель будет лишен.

Двойка

Двойка награждает человека любовью и отношениями, пониманием всех окружающих, интуицией и магической защитой.

Тройка

Тройка — это знак партнерства, группы людей, знак корпоративных структур, фирм и расширение влияния. К примеру, у владельца фирмы номер телефона или номер дома, где он работает, в идеале должен заканчиваться на 3 или на 3-3-3.

Четверка

Цифра четыре говорит о том, что у человека много имущества, не одна недвижимость, он имеет власть и стабильность. Прочно связан с законом и соблюдает правила.

Пятерка

Цифра пять означает, что человек находится постоянно в движении, он активен, борется за свои интересы. В древности пятерку еще называли одиноким ветром в пространстве и приключения. Такая цифра хороша для предпринимателей, для людей, которые путешествуют по миру. Однако зачастую через эту цифру могут проходить некоторые вибрации, которых возможно опасаются.

Шестерка

Цифра шесть дарит человеку любовь, процветание, достаток, позволяет преодолеть все трудности.

Семерка

Эта цифра дает человеку силу духа, силы для борьбы с обстоятельствами. В нумерологии это число воинов. Поэтому, как пояснил экстрасенс, если человек чувствует себя воином — эта цифра ему подойдет. В противном случае, эту цифру следует избегать. Особенно если она повторяется в номерах квартиры, домов, машин, телефонов.

Восьмерка

Эта цифра дает защиту Вселенной, высшую форму стабильности, счастье во всех аспектах: финансовом, здоровье, на личном фронте, в карьере.

Девятка

Эта цифра наделяет человека эгоистичностью, в связи с чем человеку зачастую приходится выбирать. Либо человек становится счастливым для себя, но лишает себя возможности взаимоотношений с другими людьми, либо и вовсе следует отказаться от этой цифры.

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