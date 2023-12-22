«Аэрофлот» временно разрешил перевозить животных на соседнем кресле

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 22 0

«Аэрофлот» запустил тестирование услуги по перевозке животных в салоне самолета

«Аэрофлот» временно разрешил перевозить животных на соседнем кресле

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Компания запустила тестирование подобной услуги.

«Аэрофлот» запустил тестирование услуги по перевозке животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании-перевозчика.

Тестирование новой услуги продлится до 20 марта 2024 года. В его рамках пассажиры получат возможность перевозить животных на соседних креслах, при этом нужно будет заплатить за дополнительное место как за второго взрослого пассажира. А один путешественник сможет перевезти только один контейнер. Услуга доступна во всех классах обслуживания: эконом, комфорт и бизнес.

Что касается ограничений, общий вес переноски вместе с животным не должен превышать 15 килограмм, а размер не более 50 сантиметров в высоту и 30 — в ширину. Также сообщается, что в течение всего полета животное должно находиться в контейнере.

При этом общий вес контейнера вместе с животным не должен превышать 15 килограмм.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что авиакомпания «Россия» отменила несколько рейсов в Пекин.

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