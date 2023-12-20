Авиакомпания «Россия» отменила несколько рейсов в Пекин

Авиаперевозчик «Россия», входящий в группу компании «Аэрофлот», отменил несколько самолетов, следующих в Пекин. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источник.

Отменены были рейсы из Красноярска, Владивостока и Иркутска. По данным собеседника, причина в том, что «Россия» не успела заключить с китайской стороной необходимые договоры и выполнить ее требования.

Ожидается, что пассажиров отправят в Пекин, а после доставят в Москву на других рейсах.

Ранее в этот же день аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. Рейс Москва — Волгоград был направлен на запасной аэродром.

Днем ранее, 19 ноября, почти 40 рейсов было задержано в аэропортах Москвы из-за введенных ограничений. По информации источника 5-tv.ru, в столичном Внуково объявили план «Ковер».

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам с лицензиями частных пилотов разрешили управлять самолетами в ЕС.