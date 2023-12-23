Задержан замгендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов

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Заместителя гендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в мошенничестве

Задержан замгендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Заместителя генерального директора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в Следственном комитете РФ, соответствующее обвинение предъявлено еще двум фигурантам.

По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил с ними в сговор для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на сумму не менее 435 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Все трое задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили 5-tv.ru задержание Фролова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 80 миллионов рублей. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

По уголовному делу бывшего чиновника проходит еще 11 фигурантов. Все они тоже получили наказание. Двоим назначены штрафы по четыре миллиона. Остальные — сроки от пяти до 12 лет.

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