Экс-министр Абызов получил 12 лет тюрьмы: что ждет его соучастников

По уголовному делу бывшего чиновника проходит еще 11 фигурантов.

Суд приговорил экс-министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы. Бывший чиновник и его соучастники обвиняются в организации преступного сообщества, занимавшегося хищением у компаний, обслуживающих энергетические объекты. Сейчас 5-tv.ru стало известно, какой вынесли приговор остальным фигурантам уголовного дела.

Соучастниками Абызова стали бывшие сотрудники группы компаний из Москвы, Новосибирска, некоторые из них находились за границей. Как, например, Инна Пикалова, которая возглавляла оффшор чиновника на Кипре. Кроме того, перед судом предстали: гендиректор RU-COM Николай Степанов, топ-менеджер RU-COM Максим Русаков, гендиректор АО «РЭС» Сергей Ильичев, директор ОАО «Сибэко» Александр Пелипасов, бывший гендиректор компании «Сибэнергострой» Галина Фрайденберг, а также Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.

В суде было установлено, преступники обманывали акционеров и совершали фиктивные сделки, а часть нелегальных доходов выводили за границу.

«Абызов, занимая государственную должность, вопреки установленным законом запретам и ограничениям, при содействии Степанова, Русакова и других лиц принял участие в предпринимательской деятельности, подконтрольных ему кипрских фирм. Речь, в частности, о совершенной в феврале 2018 года сделке по продаже акций „Сибэко“. Фигуранты извлекли преступный доход в размере 32,5 миллиарда рублей, часть которого легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж», — официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

Гособвинение запрашивало экс-чиновнику 19,5 года лишения свободы. Судебная коллегия Преображенского районного суда Москвы признала всех фигурантов виновными и, в зависимости от роли и степени участия, вынесла каждому из них приговор. По совокупности преступлений Абызову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 80 миллионов рублей. Отбывать срок бывший министр будет в колонии строгого режима. Также его лишили госнаграды — ордена Дружбы. Оксане Роженковой и Яне Балан назначены штрафы по четыре миллиона. Остальные фигуранты получили реальные сроки от пяти до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для экс-главы Кировской области Белых запросили 12 лет лишения свободы.