Стала известна причина смерти актера Алексея Черных

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

Причиной смерти артиста театра и кино Алексея Черных стал инфаркт

Стала известна причина смерти актера Алексея Черных

Фото: Кадр из т/с "Я знаю твои секреты", 2015-2023 гг.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист вернулся в Москву, чтобы проститься с коллегой по сцене.

Информацию о смерти актера Алексея Черных официально подтвердили в пресс-службе театра Et cetera. В некрологе назвали и причину смерти — инфаркт. В 43 года.

«Алексей Черных был один из самых талантливых артистов. Я возлагал на него большие надежды. <…> Но случилась эта трагедия. Страшная, несправедливая, чудовищная. Леша был так молод. Нет слов, чтобы выразить свою боль. Светлая ему память», — написал худрук театра Александр Калягин.

Последние годы Алексей Черных уехал из столицы на Алтай, где работал проводником, водил путешественников по горам. Артист театра и кино вернулся в Москву, чтобы проститься с коллегой — Татьяной Владимировой, с которой они вместе играли в спектакле «Морфий». В Москве молодой актер и умер, не выдержало сердце.

Черных известен по ролям в сериалах «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь». В копилке артиста — только одна главная роль. Он исполнил ее в фильме «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Еще на его счету — множество работ в дубляже мультфильмов и кино. Также Алексей Черных был официальным голосом голливудской звезды Энтони Маки, сыгравшего Сокола в киновселенной Marvel.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев.

-1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
Стала известна причина смерти актера Алексея Черных
7:13
«В могиле славы не найти» — в Евросоюзе признали наличие ножа в спине Украины
6:55
Хандра или психическое расстройство: как распознать у человека депрессию
6:37
«ЕС нас убивает!» — решение фон дер Ляйен ужаснуло французов
6:19
Атмосферное давление в Москве опустилось до экстремальных значений
6:01
«Мерзость какая-то!» — певец Юлиан раскритиковал «голую» вечеринку Ивлеевой

Сейчас читают

Звонила по видеосвязи вся в крови: в центре Москвы мужчина убил свою девушку
«Премии для лохов»: Волочкову не позвали на «голую» вечеринку Ивлеевой
Артистка Екатерина Соломатина сообщила о смерти актера Алексея Черных
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса