Под обстрелом: снаряд ВСУ попал в квартиру в Горловке

Эфирная новость 21 0

Снаряд ВСУ попал в квартиру в Горловке

Фото, видео: Марат Гогуадзе / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В результате атаки на ДНР есть жертвы.

Одна женщина погибла и еще шесть человек получили ранения при атаке на Горловку со стороны ВСУ. Огонь вели из ствольной артиллерии. В районе обстрелов нашли фрагменты ракеты РСЗО «Град». Один из снарядов попал в торговый центр.

Здание вспыхнуло за считанные минуты. Пламя стремительно распространилось и охватило его со всех сторон, а ранее один из боеприпасов угодил прямо в квартиру, где в этот момент находилась женщина с детьми. В итоге люди остались без жилья: от взрыва полностью разрушена гостиная, выбито окно. Лишь чудом никто из жильцов не пострадал.

За сутки ВСУ уже девять раз обстреляли Горловку. В общей сложности по городу выпустили 35 снарядов, в том числе кассетных. Атаковали боевики и жилые кварталы Донецка! На город обрушили более десяти снарядов крупного калибра. Ранены несколько человек, в том числе дети. Один из жилых домов превратился в руины, еще несколько сильно повреждены.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Боевик ВСУ заявил, что Россия лишила Украину возможности производить оружие
6:29
Под обстрелом: снаряд ВСУ попал в квартиру в Горловке
6:19
Карди Би и ее муж Офсет попали под суд за неуплату аренды и разгромленный дом
6:00
Штурмовики Су-25 в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
Дмитрий Песков рассказал о планах зарубежных визитов Владимира Путина в 2024 году
5:40
Разрушила брак Самсонова, вышла замуж за афериста: как живет Маргарита Володина

Сейчас читают

Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
«Бизнес-класс»: Катя Лель рассказала про свои гонорары и райдер
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса