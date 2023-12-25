Под обстрелом: снаряд ВСУ попал в квартиру в Горловке

В результате атаки на ДНР есть жертвы.

Одна женщина погибла и еще шесть человек получили ранения при атаке на Горловку со стороны ВСУ. Огонь вели из ствольной артиллерии. В районе обстрелов нашли фрагменты ракеты РСЗО «Град». Один из снарядов попал в торговый центр.

Здание вспыхнуло за считанные минуты. Пламя стремительно распространилось и охватило его со всех сторон, а ранее один из боеприпасов угодил прямо в квартиру, где в этот момент находилась женщина с детьми. В итоге люди остались без жилья: от взрыва полностью разрушена гостиная, выбито окно. Лишь чудом никто из жильцов не пострадал.

За сутки ВСУ уже девять раз обстреляли Горловку. В общей сложности по городу выпустили 35 снарядов, в том числе кассетных. Атаковали боевики и жилые кварталы Донецка! На город обрушили более десяти снарядов крупного калибра. Ранены несколько человек, в том числе дети. Один из жилых домов превратился в руины, еще несколько сильно повреждены.