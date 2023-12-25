Ликвидирован воевавший за ВСУ актер из сериала «Черные кошки» Колесник

После начала СВО он примкнул к украинским националистам.

Ликвидирован воевавший на стороне ВСУ в зоне спецоперации актер Богдан Колесник. Об этом в социальных сетях сообщил Днепропетровский колледж культуры и искусств.

Уточняется, что артист в прошлом учился там на театральном факультете. Колесник был ликвидирован в зоне боевых действий на Украине.

Родился актер в 1987 году в городе Кривой Рог, а в 2009-м он окончил колледж. В начале своей карьеры принимал участие в таких постановках, как «Тиль» и «Учитель танцев», а в 2013 году дебютировал в сериале «Черные кошки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ликвидирован еще один вступивший в ВСУ актер из сериала «Возвращение Мухтара».