Ликвидирован еще один вступивший в ВСУ актер из сериала «Возвращение Мухтара»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 92 0

На прошлой неделе стало известно о смерти его коллеги — Василия Кухарского.

Ликвидирован еще один вступивший в ВСУ актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Фото: Кадр из сериала «По законам военного времени-2», 2018 г.

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Тема:
Спецоперация

Украинский актер Андрей Павленко, принимавший участие в боевых действиях на стороне киевского режима, был ликвидирован в зоне конфликта. Об этом пишет «Главком».

Изданию информацию о смерти артиста подтвердили его родственники. Подробности о случившемся не раскрываются.

Павленко получил актерское образование в Киевом национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Свою карьеру он строил в украинских театрах, а также на российском телевидении. Принимал участие в съемках нескольких сезонов популярного сериала «Возвращение Мухтара», снимался также в «Ментовских войнах. Одесса» и других картинах.

Неделей ранее Киевский академический драмтеатр на Подоле сообщил о смерти коллеги Павленко по сериалу «Возвращение Мухтара» — Василия Кухарского. Актер скончался от полученных в ходе боестолкновений ранений. Кухарский также воевал на стороне ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Авдеевкой были ликвидированы наемники «Избранной роты» из США и Австралии.

Тема:
Спецоперация
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