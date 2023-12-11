Украинский актер Андрей Павленко, принимавший участие в боевых действиях на стороне киевского режима, был ликвидирован в зоне конфликта. Об этом пишет «Главком».

Изданию информацию о смерти артиста подтвердили его родственники. Подробности о случившемся не раскрываются.

Павленко получил актерское образование в Киевом национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Свою карьеру он строил в украинских театрах, а также на российском телевидении. Принимал участие в съемках нескольких сезонов популярного сериала «Возвращение Мухтара», снимался также в «Ментовских войнах. Одесса» и других картинах.

Неделей ранее Киевский академический драмтеатр на Подоле сообщил о смерти коллеги Павленко по сериалу «Возвращение Мухтара» — Василия Кухарского. Актер скончался от полученных в ходе боестолкновений ранений. Кухарский также воевал на стороне ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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