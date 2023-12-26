Глава Крыма Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, порт оцепили

Крым атакован в районе Феодосии

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В данный момент порт оцеплен.

На Крым произошла атака украинских боевиков в районе Феодосии сегодня ночью. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В данный момент порт полностью оцеплен экстренными службами. На месте случился пожар, сейчас он локализован. Все аварийные службы работают на месте происшествия.

Обитателей ближайших некоторых домов на время отселят.

«Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — опубликовал пост губернатор полуострова.

-3° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.97
0.03 101.58
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:24
«Толпа!» — дочь Эльдара Рязанова опровергла слова Мягкова о пустых похоронах отца
5:03
В Раду внесен законопроект о мобилизации
4:45
Зловещее предсказание цыганки и шесть мужей: как Кустинская увела у Фатеевой мужа
4:31
Крым атакован в районе Феодосии
4:27
Падение Глобального Севера: Россия стала крупнейшей экономикой Европы
4:09
«На рептилию похож» — косметолог объяснила взволнованным фанатам внешность Сергея Зверева

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Звоните!» — Ольга Бузова не против возвращения к бывшим
Лепим всей семьей на Новый год: как приготовить пельмени, хинкали, манты
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса