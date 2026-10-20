Кофе вместо эликсира молодости? Какую пользу напиток приносит женщинам

Newswise: кофе связали со здоровым старением женщин

Женщины, употреблявшие кофе с кофеином в среднем возрасте, чаще достигали 70 лет без ряда хронических заболеваний и выраженных ограничений здоровья. Такие результаты получили исследователи под руководством Сары Махдави из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, сообщает Newswise.

Ученые использовали данные исследования здоровья, включавшего 47 513 женщин. Сведения об их питании и самочувствии собирали с 1984 года.

Под здоровым старением понимали достижение как минимум 70 лет без 11 основных хронических заболеваний, с сохранением физических возможностей, психического здоровья, памяти и когнитивных функций.

К 2016 году всем критериям соответствовали 3706 участниц. В возрасте от 45 до 60 лет они получали в среднем около 315 миллиграммов кофеина в сутки. Более 80% этого количества приходилось на обычный кофе.

Каждая дополнительная небольшая чашка кофе в день была связана с повышением шансов на здоровое старение на 2–5%. Такую зависимость наблюдали в пределах примерно пяти небольших чашек в сутки.

Для чая и кофе без кофеина аналогичной связи не выявили. Исследователи предполагают, что значение может иметь сочетание кофеина с другими биологически активными веществами кофе. Однако механизм возможного влияния еще предстоит изучить.

Махдави подчеркивает, что обнаруженная связь невелика по сравнению со значением питания, физической активности и отказа от курения. Результаты не следует воспринимать как рекомендацию пить больше кофе, особенно при чувствительности к кофеину или медицинских ограничениях.

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