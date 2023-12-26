Традиционно: москвичам объяснили режим работы парковок в новогодние праздники

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Алина Крылова
Алина Крылова 17 0

Собянин: с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными

Традиционно: москвичам объяснили режим работы парковок в новогодние праздники

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

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С приближением праздника вопрос парковочных мест встает перед автомобилистами особенно остро.

Чем ближе праздники, тем больше автовладельцев задаются вопросом, какая ситуация будет ждать их на дорогах в Новый год. Вдвойне важно, чтобы работающим в праздничный период москвичам было место для парковки.

В официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о принятом порядке обращения с парковками с первого по восьмое января. Так, и в самом начале 2024 года жители столицы смогут бесплатно припарковать свои транспортные средства на всех улицах, включая те, на которых обычно взимается плата.

Единственное, что важно учитывать в эти дни: парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам. Вводить изменения в их работу не планируется.

Во все прошлые годы в новогодние праздники автомобилисты получали поблажки на парковку. Это решение Собянин принимает в рамках проекта о транспортной реформе, которую проводит практически с начала срока мэрства. Из года в год спрос на парковочные места в Москве и области только растет. В Новый год власти ежегодно организуют для москвичей и гостей столицы массу праздничных мероприятий, концертов и ярмарок, чтобы сделать знаменательный день еще более ярким и запоминающимся.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких подарках на Новый год мечтают россияне.

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