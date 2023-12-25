Ответы ожидаемы: о каких подарках мечтают россияне на Новый год

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Большинство россиян мечтает о гаджетах в качества подарка на Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / R.Märzinger/ CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Что хотят свыше 60% участников опроса?

Стало известно, о каких подарках мечтают россияне на Новый год. Респондентам предложили выбрать несколько вариантов.

В топе — гаджеты и техника: их хотят больше 60% участников опроса. Причем самые желанные — это смартфоны, умные колонки и смарт-часы.

Найти под елочкой одежду, аксессуары и ювелирные украшения хотели бы около половины респондентов. Примерно столько же не против получить подарочные сертификаты, чтобы самим сделать выбор.

Далее в рейтинге подарков — косметика и парфюм. Каждый пятый опрошенный ждет в подарок алкоголь, ну а меньше всего россиян мечтают под Новый год о микроволновке или зубной щетке.

Ранее 5-tv.ru писал, что родители вместо привычного оставления подарков под елкой могут придумать для детей квест по их поиску. 

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