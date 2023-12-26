«Фундаментально недооценен»: в какой валюте стоит хранить сбережения россиянам

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 687 0

Экономист Чирков: российский рубль фундаментально недооценен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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И что принесет 2024 год экономике России?

Российская экономика, достойно выдержавшая иностранное санкционное давление, продолжает свое развитие, а рубль, несмотря на ситуацию, демонстрирует стабильность. Поэтому в 2024 году россиянам стоит хранить сбережения именно в национальной валюте, заявил 5-tv.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По мнению специалиста, в уходящем году курсы валют, в целом, демонстрировали стабильность. Это касается и российского рубля, который, несмотря на некоторое ослабление, все же сумел занять весьма прочную позицию — например, если сравнивать с двумя предыдущими годами.

А колебания курса рубля относительно доллара или евро вполне сопоставимы с флуктуациями, которые эти виды валют показывают по отношению друг к другу. Чирков считает, что 2024-й принесет еще большую стабилизацию и будет годом умеренного укрепления рубля.

«Российский рубль действительно фундаментально недооценен, учитывая рост российской экономики. Опережающий рост, по отношению с западными странами — просто в разы, на самом деле российская экономика растет быстрее. Поэтому, я думаю, что те, кто держат свои сбережения, те вполне могут выбирать российский рубль», — говорит специалист.

Экономист подчеркивает, что для россиян это — самая удобная валюта. К тому же, некоторые зарубежные валюты, в том числе доллар и евро, сейчас выглядят довольно слабыми — достаточно взглянуть на высокий уровень инфляции в Европе и США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы.

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