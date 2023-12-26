Капризная погода: сильная метель накрывает Урал

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Сильная метель накрывает Урал

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В аэропортах отменяются рейсы, а в школах — уроки.

Экстренное предупреждение было объявлено сегодня на Урале. Его накрыла сильнейшая метель. И самая сложная ситуация — в Челябинской области. Задерживаются рейсы в аэропорту. Один из самолетов и вовсе застрял прямо в снегу на рулежной дорожке. На дорогах — десятибалльные пробки. А чтобы добраться до работы, жителям приходится толкать буксующие автобусы. Корреспондент «Известий» Алия Ирхадина — о снежном испытании.

Машины буксуют во дворах, а цена на такси заоблачная — челябинцы до сих пор находятся в снежном плену из-за мега снегопада.

«Очень трудно даже просто находиться на улице, осложняет обстановку шквалистый ветер. За моей спиной можно видеть сугробы — они выросли буквально за несколько часов, выпало уже 40 сантиметров осадков, и снег продолжает идти», — уточнила корреспондент.

С самого утра работы у дорожных инспекторов прибавилось — им приходится помогать автовладельцам откапывать свои автомобили. Сугробов навалило выше уровня колес.

Автобусы из снежного плена пришлось вызволять пассажирам. На видео из соцсетей запечатлено, как за дело взялись суровые челябинские женщины. А в центре города людям пришлось выйти из салона и расчищать снег прямо под колесами транспортного средства.

Утро вторника Челябинск встретил в десятибалльных пробках, а дороги на online-картах окрасились в багровый цвет. Аварий — сотни. Так, в разгар метели на трассе М-5 Lada Granta вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Водитель и пассажир легковушки погибли. А в Чебаркульском районе столкнулись две грузовых фуры — водителям оказывают помощь госавтоинспекторы.

На трассах из-за осадков ограничили движения для автобусов, такси и грузовиков — там дежурят патрули ГИБДД. На заснеженные улицы и дороги вывели всю спецтехнику. А пока на улицу лучше не выходить.

В аэропорту пассажирам одного из рейсов пришлось два часа сидеть в самолете, пока наземные службы аэропорта откапывали его из сугробов. Меньше чем за сутки в Челябинской области выпало около 20 сантиметров осадков. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до вечера, так что городу еще предстоит пережить вечерний час пик.

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