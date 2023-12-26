Не хватает серотонина: какие занятия с любимыми помогают стать ближе

Чем больше элементов игры люди включают в серые будни, тем дольше продлятся внутренняя молодость и сексуальность.

Совместные творческие занятия или игровая деятельность, например, лепка из глины, сближают возлюбленных и позитивно влияют на отношения двух людей. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Как герои фильма

Специалист предлагает вспомнить фильм «Привидение» с романтическим эпизодом, где главные герои сидят за гончарным кругом. Это — отличный пример, когда влюбленные с помощью наслаждаются моментом и друг другом.

«Они вместе просто сидят и что-то лепят и испытывают именно ощущения такие тактильные, очень приятные», — говорит Миллер.

Эксперт отмечает, что сама по себе хорошо организованная совместная деятельность, будь то игровая или творческая, сближает людей. Ведь, чем больше элементов игры люди включают в серые будни, тем дольше продлятся внутренняя молодость и сексуальность. Последнее, кстати, само собой влияет и на качество интимной жизни.

«Это повышает уровень серотонина, потому что вот именно игры во многом не хватает взрослым людям. В частности, бизнесменам или взрослым женщинам, которые с головой ушли в работу или в детей, очень необходимо все-тки больше игры включать в свою жизнь», — подчеркивает специалист.

Украшение отношений и квартиры

Сексолог советует для развития отношений попробовать, помимо лепки из глины, написание картин телами. Разумеется, такое занятие предполагает уединенность возлюбленных и в обычную художественную мастерскую точно никто не отправится.

«Можно это делать дома. Берете большой ватман или даже холст. Желательно делать это не масляными красками, а акварелью. Берете акварель, берете своего партнера и, собственно, можно очень так эффектно намазать друг друга яркими красками, грудь, еще что-то, и этими частями тела прислоняться к холсту», — объясняет Миллер.

Такие картины эксперт советует вешать в спальне.

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