Любовь зла: почему нас тянет к тем, кому мы не нужны

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Гештальт-терапевт Мошенская: люди с детскими травмами пытаются заслужить любовь

Любовь зла: почему нас тянет к тем, кому мы не нужны

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Stolt / CHROMORANGE

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Некоторые думают, что построить отношения можно с любым человеком, достаточно лишь приложить усилия. Так ли это на самом деле?

На игру под названием «Я заслужу твою любовь» можно потратить лучшие годы своей жизни, но так и не выиграть. О том, почему людей тянет к тем, кому они не нужны, aif.ru рассказала гештальт-терапевт Ольга Мошенская.

По ее словам, большую роль в этом вопросе играет детство. Были ли вы запланированным ребенком, показывали ли родители вам свою любовь — все это важно и влияет на формирование вашей личности.

Если родители постоянно были заняты, ребенок начинал думать, что он им не нужен, и пытался заслужить их любовь. С такой позицией он чаще всего и переходит во взрослую жизнь, где подсознательно ищет себе партнера, похожего на родителя — недоступного и отстраненного.

«Если сегодня весь интернет трубит о том, что ребенку необходимо безусловное внимание и любовь, то тридцать лет назад мало кто об этом задумывался. Подавляющая часть взрослых думали о том, чем накормить ребенка, во что его одеть и как выучить», — отметила эксперт.

В современном мире большинство людей думают, что построить отношения можно с любым человеком, достаточно лишь приложить усилия. И так они могут вкладывать свою энергию туда, где нет никакого отклика, но не признавать тот факт, что человек им просто не подходит. И в этом никто не виноват.

«Обычно такой тип отношений выбирают материально, эмоционально или физически зависимые люди. Нужно взять ответственность за свою жизнь, заметить и признать, что хочется строить отношения по-другому», — посоветовала Мошенская.

Для этого вам нужно развивать свою чувствительность и довериться терапии, в ходе которой вы будете много работать над своей личной историей.

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