«Удивительная женщина»: почему актер Гальченко восхищен Толкалиной

В каком фильме артисты снялись вместе?

Актер Андрей Гальченко убежден, что артистка Любовь Толкалина — удивительная женщина. Звезда фильма «Разрешите обратиться» рассказал изданию «Страсти», каково с ней работать.

Они познакомились на съемках фильма «Дино», премьера которого запланирована на 2024 год. У Гальченко остались исключительно теплые воспоминания от работы с Толкалиной.

«Любовь — потрясающая актриса и удивительная женщина. Мы познакомились на съемках сериала „Дино“, где мы играем мать и сына. У наших героев очень интересные и сложные взаимоотношения. Это, наверное, самая непростая из всех моих историй (героя „душкой“ никак не назовешь), и я очень рад, что в этот момент со мной была Любовь, от которой я чувствовал постоянную поддержку», — поделился молодой актер.

Он подчеркнул, что Толкалина — чуткая партнерша, с которой комфортно находиться в кадре. Артист надеется, что им удастся еще поработать вместе в рамках других проектов.

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