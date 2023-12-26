«Удивительная женщина»: почему актер Гальченко восхищен Толкалиной

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 47 0

Актер Гальченко заявил, что с Толкалиной комфортно работать

«Удивительная женщина»: почему актер Гальченко восхищен Толкалиной

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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В каком фильме артисты снялись вместе?

Актер Андрей Гальченко убежден, что артистка Любовь Толкалина — удивительная женщина. Звезда фильма «Разрешите обратиться» рассказал изданию «Страсти», каково с ней работать.

Они познакомились на съемках фильма «Дино», премьера которого запланирована на 2024 год. У Гальченко остались исключительно теплые воспоминания от работы с Толкалиной.

«Любовь — потрясающая актриса и удивительная женщина. Мы познакомились на съемках сериала „Дино“, где мы играем мать и сына. У наших героев очень интересные и сложные взаимоотношения. Это, наверное, самая непростая из всех моих историй (героя „душкой“ никак не назовешь), и я очень рад, что в этот момент со мной была Любовь, от которой я чувствовал постоянную поддержку», — поделился молодой актер.

Он подчеркнул, что Толкалина — чуткая партнерша, с которой комфортно находиться в кадре. Артист надеется, что им удастся еще поработать вместе в рамках других проектов.

Ранее 5-tv.ru перечислял советских актеров, которые были партнерами в кадре, но врагами в жизни.

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