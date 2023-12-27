Уникальная экспозиция: подлодка К-3 «Ленинский комсомол» открывается для посетителей

Внутреннее оснащение воссоздали в мельчайших деталях.

В Кронштадте появилась уникальная возможность — попасть внутрь атомной подводной лодки. К-3 «Ленинский комсомол» восстановили в мельчайших деталях. И это была колоссальная работа, учитывая, что 70% оснащения субмарины пришлось заменить. Исторические детали искали на других лодках. То, что не нашли — воссоздали заново, но точь-в-точь, какими были детали на борту. Корреспондент «Известий» Максим Облендер одним из первых посетил новую экспозицию.

Экспонат небывалых размеров — 107 метров, более 2500 тонн железа. Кажется удивительным, но эту громадину моряки прозвали «Мона Лизой» подводного флота. Возможно, за секреты, которые словно улыбка Джоконды, хранит этот атомоход. Теперь — официально музейный экспонат, а его историю рассказывают гостям.

Ее могли пустить на металлолом, но было решено первый советский атомоход — сохранить.

Значительную часть оборудования подлодки пришлось вырезать, чтобы внутри можно было комфортно перемещаться. Путь гостей начинается сразу в торпедном отсеке. Все детали К-3 долго и кропотливо реставрировали, все это оригинальное — никакого новодела. И что важно, все это можно трогать, крутить, везде заглядывать. Живая история.

«Я удивлена и польщена высокой оценкой подводников. Мы стремились сделать лодку не новой, состаренной. Мне кажется все получилось», — рассказала глава проектного офиса по созданию музейно-исторического парка «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Выход субмарины на первое боевое дежурство в 1961-м был сродни полету человека в космос. В атмосфере строжайшей секретности над «Ленинским комсомолом» работали 35 институтов, 100 заводов по всей стране. А всплытие К-3 из подо льдов прямо на северном полюсе стало настоящим чудом.

Александр Аристархов служил на лодке в 1980-х. Старпомом. За плечами боевые выходы в море. Прошло столько лет, но сердце при виде его лодки замирает

Финальное путешествие Ленинского Комсомола до музея — это тоже событие историческое — в Снежногорске «К-3» погрузили в плавучий док, 2100 километров по Баренцеву морю, Белому морю, через два десятка узких шлюзов Беломорканала с невероятными перепадами высот, через Онежское озеро и Ладогу, наконец, через всю Неву до Кронштадта.

Чтобы провезти такую громадину по узким улицам Кронштадта — корпус подлодки распилили пополам. Удивительное зрелище. Выглядываешь ночью в окно и видишь подводную лодку.

За этой масштабной инженерно-логистической операцией следила вся страна. В кратчайшие сроки внутри подлодки все привели в порядок. Камбуз, кают компания, реактор, он правда на экранах. Мультимедийных стендов внутри К-3 много как и положено для современного музея, но главное — все же реальные экспонаты и детали. Их предоставил военно-морской флот.

Утраченные элементы корпуса, кормовые стабилизаторы, гребные винты, рули, перископ, все это обследовали и восстановили. Ну а светотехники разработали шоу, в котором К-3 — гордость нашего флота снова пусть и виртуально будет погружаться под воду.