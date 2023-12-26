Дальше будем проигрывать? Украинский генерал резко высказался в адрес Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не сможет решить проблему с российскими дронами

Дальше будем проигрывать? Украинский генерал резко высказался в адрес Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Руководству пора бы начать вкладывать деньги в производство боеприпасов для ВСУ, но они заняты «благоустройством Киева».

Президент Украины Владимир Зеленский не в силах решить проблему, которую создали российские дроны в зоне спецоперации. Таким мнением поделился украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос с телеканалом «NEWSROOM».

По его словам, число российских дронов на фронте значительно увеличилось, подобно грибам в лесу после дождя. Российские военные применяют их массово, в том числе в ночное время суток, что позволяют делать камеры ночного видения.

«А мы тратим средства непонятно на какие вещи и дальше будем проигрывать», — возмутился Кривонос.

Он обвинил власти в том, что они занимаются «благоустройством Киева», когда должны развивать экономику и производить оружие для ВСУ, которого катастрофически не хватает.

Кривонос считает, что Киеву пора начать производить боеприпасы самостоятельно, а не жаловаться на российское оружие. Он указал на некомпетентность украинского руководства.

Отставной генерал также заметил, что российская сторона наращивает не только производство беспилотных летательных аппаратов, но и обладает преимуществом в артиллерии.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил отступление ВСУ из Марьинки.

Тема:
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