Связь времен: первый 3D-mapping мюзикл «Черномор» погрузит в русскую сказку

За основу постановки взята поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Первый 3D-mapping мюзикл «Черномор» по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» погрузит взрослых и детей в русскую сказку, познакомив их с национальными героями былин. Корреспонденту 5-tv.ru эксклюзивно удалось побывать на премьере и пообщаться с создателями о постановке.

Автор идеи и продюсер проекта Алексей Пеганов отметил, что за основу мюзикла неспроста была взята поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», учитывая, как мало сейчас ставится спектаклей по мотивам произведений великого классика.

«У нас такая богатая классика, такой большой колорит, и мы почему-то стесняемся ставить свои произведения. <…> Именно поэтому было выбрано это бессмертное произведение, где как всегда зло борется с добром, но добро побеждает», — отметил Алексей Пеганов.

«Черномор» — первый мюзикл, в котором используется инновационная технология 3D-mapping, делающая возможным создание объемных изображений. В спектакле оживет голова Черномора, — этот эффект удивит не только детей, но и взрослых.

«Что это такое? Это нанесение картинки на предметы, то есть полностью анимированная история в виде декораций на объемные предметы наносится. То есть фактически предмет повторяет форму, и видеокартинка может оживать», — объясняет Пеганов.

Если в оригинальной поэме Черномор — злой волшебник, который похищает Людмилу прямо на ее свадьбе с Русланом, то в мюзикле Черномор является родным отцом Людмилы, а похищает девушку его брат Чернобород.

«Мы придумали это неслучайно. Мы хотели сделать связь времен, связь поколений и родственную связь, чтобы был более сильный эффект драматургии», — поделился Пеганов.

Руслана в мюзикле сыграет актер театра и кино Евгений Градусов. По словам артиста, основной посыл, который ему хочется донести до зрителя, — вера в добро, усердие и трудолюбие.

«Роль достаточно многогранная, интересная. Мой герой потерял свою любимую в самом начале спектакля, и он преодолевает все возможные препятствия, чтобы ее вернуть. Ему приходится проходить через многие трудности, через разные царства, которые попали под плохое влияние темных сил», — рассказывает актер.

Роль Людмилы досталась молодой актрисе Софье Щукиной, которая образ своей героини старалась «вытаскивать» из себя, опираясь на свой житейский опыт.

«Людмила –очень воинственная, но в то же время мягкая, то есть она показывает свою воинственность, когда грозит какая-то опасность. В чем трагедия персонажа? <…> Она пытается всех предупредить о том, что Чернобород — злой колдун, который хочет забрать все царство себе, потому что знает об этом только она и ее отец Черномор, И ей удается предупредить, но ее похищают», — рассказывает актриса.

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