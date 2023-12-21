Конфетки слепо отдавать не нужно: звезды на премьере «Чебурашка. Ушастые елки»

Постановка создана по мотивам самого кассового российского фильма «Чебурашка», который собрал 23 миллиона зрителей.

Звезды отечественного шоу-бизнеса вместе со своими детьми пришли на премьеру шоу «Чебурашка. Ушастые елки», которая прошла в концертном зале «Москва». Показ посетили: модель Елена Кулецкая вместе со своими дочерями Никой и Александрой, актер Алексей Гаврилов с сыном Соломоном, директор Black Star Пашу со старшей дочерью Адрианой, экс-участница «Дома-2» Марго с полуторогодовалым сыном и другие.

«Мы создали шоу по мотивам фильма, и сегодня наши зрители впервые увидят шоу „Чебурашка. Ушастые елки“ с героями, которые так полюбились россиянами после просмотра наипрекраснейшего фильма про нашего героя», — эксклюзивно поделилась генеральный продюсер шоу Наталья Локтева с корреспондентом 5-tv.ru.

Перед началом постановки сказочный герой Чебурашка радостно приветствовал всех гостей, фотографируясь со всеми желающими, а совершеннолетним зрителям даже предлагал апельсиновый пунш. Юные гости прошлись по ковровой дорожке в сопровождении своих звездных родителей и к тому же ответили на вопросы любопытных журналистов. Например, дочери Елены Кулецкой Ника и Саша отметили, что Чебурашка напоминает им смесь медведя и обезьяны. А сын актера Алексея Гаврилова Соломон подчеркнул, что несмотря на то, что любимым блюдом сказочного героя являются апельсины, сам он отдает предпочтение мандаринам. Звездные родители также не остались в стороне и поделились, чему, по их мнению, на самом деле учит любимый детьми персонаж.

«Сейчас у меня ощущение, что Чебурашка учит не совсем слепо доверять всем людям и отдавать свои конфетки. Конфетки могут быть разные, но история одна и та же, что конфетки свои слепо отдавать не нужно», — считает блогер Люси LovaLova.

«Я думаю, он может научить доброте, помощи и заботе друг о друге», — уверена экс-участница «Дома-2» Марго.

Спектакль удивил своим масштабом: уникальными спецэффектами, многоуровневыми декорациями, невероятными трюками и яркими танцами, которые исполнили артисты Cirque du Soleil и Todes, а также звезды проекта «Танцы на ТНТ». Постановщиком шоу стал цирковой режиссер и солист Cirque du Soleil Андрей Кольцов. А песни к спектаклю написал звезда российской поп-музыки Сергей Жуков.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Кухни» и «Чебурашки» родила второго ребенка.