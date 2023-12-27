В России создают новую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 37 0

Чемезов: в России создадут новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

В России создают новую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Серийный выпуск этих систем начнется в первой половине следующего года.

В России создается новая мощная бикалиберная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Возрождение», ожидается серийное производство в первой части 2024 года. Об этом в интервью агентству РИА Новости гендиректор государственной компании «Ростех» Сергей Чемезов.

«Вы знаете систему дистанционного минирования „Земледелие“. Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером», — поделился Чемезов в интервью.

В корпорации планируют начать выпуск систем в первые шесть месяц наступающего 2024 года. Разработка действительно имеет актуальность в нынешней деятельности, все испытания уже прошли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что первая партия снайперских винтовок Чукавина передана Минобороны РФ. Производство нового вида оружия было запущено в 2023 году. Как рассказывает президент концерна Алан Лушников, надежность нового вида оружия не уступает уже известной винтовке Драгунова.

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