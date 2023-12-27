МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 112 0

Они оба уехали в США.

МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В розыск объявлены фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида. Информация об этом размещена на сайте МВД РФ.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», — указано в базе розыска ведомства.

Точно такая же карточка есть и на имя Виолетта Бида. Пока нет информации, по какой конкретно статье Уголовного Кодекса РФ спортсмены объявлены в розыск.

Скандал произошел, когда в 2023 году супружеская пара приняла участие в чемпионате по фехтованию в США в нейтральном статусе, при этом не уведомив заранее российскую сторону. Тогда в отставку был отправлен Александр Глазунов — старший тренер сборной России по шпаге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин подписал закон об организации «Игр будущего» в Казани в 2024 году.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
Сплошные неприятности: для трех знаков зодиака 2024 год будет невероятно...

Последние новости

1:25
Мегацунами на Марсе: что стало причиной катастрофы
1:04
Правительство РФ проиндексировало ряд выплат военным на 4,5% с 1 января
0:43
Выбрала роль жертвы? Как Бородина построила карьеру на телевидении
0:32
Под водочку сойдет? — какие закуски на новогоднем столе рушат здоровье
0:22
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида
0:16
Сплошные неприятности: для трех знаков зодиака 2024 год будет невероятно тяжелым

Сейчас читают

В Казани хотят создать университет креативных индустрий стран БРИКС
Скрытая опасность в вашем доме, о которой вы, возможно, не знаете
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса