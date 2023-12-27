Теплая атмосфера: как прошел предновогодний саммит лидеров стран СНГ в Петербурге

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Российский президент Владимир Путин устроил коллегам экскурсию по Петергофу.

Фото, видео: Владимир Смирнов / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

Кстати, в Петербурге и сейчас тепло. Возможно, отчасти из-за визита лидеров стран СНГ. Вчера прошел неформальный саммит, и Владимир Путин решил устроить своим гостям экскурсию по местам, где когда-то принимались великие решения — в Петергофе. Результат получился неожиданный. Корреспондент «Известий» Николай Иванов неотрывно следует за политиками и сейчас все расскажет.

Неформальный саммит проходит в дворцовых интерьерах. И, несмотря на статус, лидеры СНГ приехали все равно в галстуках.

Встреча в Петербурге традиционно сближает. Так, на ней президент Азербайджана здоровается с премьером Армении — как выяснилось, впервые после Карабаха.

Сама же неформальная встреча проходит в Константиновском дворце, на берегу Финского залива.

«Мраморный зал Константиновского дворца. На столах ничего лишнего — только блокноты и ручки, никаких папок с документами. В углу украшенная елка — лидеры СНГ приехали в первую очередь пообщаться», — уточнил корреспондент.

В Стрельну главы стран-участниц СНГ даже приехали на двух автобусах. Но блокноты на столах, впрочем, впоследствии президентам и премьеру пригодились. Саммит хоть и неформальный, но вопросы перед Содружеством стоят серьезные.

«Подобные встречи предоставляют очень хорошую возможность вместе подвести итоги деятельности Содружества независимых государств. Поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас вопросы международной повестки дня», — уточнил президент России.

Владимир Путин обратил внимание: даже на экскурсиях по музеям Петербурга лидеры говорили о политике.

Сама же неформальная встреча проходит в Константиновском дворце, на берегу Финского залива.

«Мраморный зал Константиновского дворца. На столах ничего лишнего — только блокноты и ручки, никаких папок с документами. В углу украшенная елка — лидеры СНГ приехали в первую очередь пообщаться», — уточнил корреспондент.

В Стрельну главы стран-участниц СНГ даже приехали на двух автобусах. Но блокноты на столах, впрочем, впоследствии президентам и премьеру пригодились. Саммит хоть и неформальный, но вопросы перед Содружеством стоят серьезные.

«Подобные встречи предоставляют очень хорошую возможность вместе подвести итоги деятельности Содружества независимых государств. Поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас вопросы международной повестки дня», — уточнил президент России.

Владимир Путин обратил внимание: даже на экскурсиях по музеям Петербурга лидеры говорили о политике.

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