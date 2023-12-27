Юлия Тимошенко выступила против проекта о мобилизации на Украине
Тимошенко: «Батькивщина» не будет голосовать за проект о мобилизации на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
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Накануне правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе.
Юлия Тимошенко — глава украинской партии «Батькивщина» — сообщила, что ее партия не будет голосовать за одобрение нового законопроекта о мобилизации в Верховной Раде. Она написала пост с этой информацией в своем личном блоге.
«Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным», — написала Тимошенко.
Политик также подчеркнула, что новый законопроект нарушает украинскую конституцию. Незалежная в самом деле нуждается в проведении мобилизационных действий, но такой законопроект не решит проблему, поэтому ее партия отказывается его поддерживать.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский генерал резко высказался в адрес Зеленского.
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