Юлия Тимошенко выступила против проекта о мобилизации на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Тимошенко: «Батькивщина» не будет голосовать за проект о мобилизации на Украине

Юлия Тимошенко выступила против проекта о мобилизации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Накануне правительство внесло в Раду законопроект о новых правилах мобилизации, который еще на этапе разработки вызвал множество дискуссий в украинском обществе.

Юлия Тимошенко — глава украинской партии «Батькивщина» — сообщила, что ее партия не будет голосовать за одобрение нового законопроекта о мобилизации в Верховной Раде. Она написала пост с этой информацией в своем личном блоге.

«Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему, он является неэффективным», — написала Тимошенко.

Политик также подчеркнула, что новый законопроект нарушает украинскую конституцию. Незалежная в самом деле нуждается в проведении мобилизационных действий, но такой законопроект не решит проблему, поэтому ее партия отказывается его поддерживать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский генерал резко высказался в адрес Зеленского.

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Юлия Тимошенко выступила против проекта о мобилизации на Украине

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