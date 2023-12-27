В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник в ночь с 26 на 27 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. В данный момент уточняются возможные последствия на земле.
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