В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 30 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В небе над Ростовской областью уничтожен вражеский беспилотник в ночь с 26 на 27 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. В данный момент уточняются возможные последствия на земле.

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