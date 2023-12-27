Филиппо обвинил НАТО и ЕС в организации «майдана» в Сербии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Французский политик смело обличает западных интриганов.

Филиппо обвинил НАТО и ЕС в организации «майдана» в Сербии

Фото: Reuters / Marko Djurica

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Запад собирался устроить в Сербии «оранжевую революцию». Об этом в личном блоге заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты».

По словам политика, участники альянса НАТО не смогли смириться с победой Александра Вучича на президентских выборах. Именно поэтому они решили свергнуть его. Для достижения этой цели были организованы митинги у мэрии Белграда, а также в университетах.

«Организованные демонстрации, особенно в университетах и ​​против мэрии Белграда! Евромайданом попахивает! НАТО уже несколько месяцев угрожает Сербии. Похоже, что глубинное государство хочет ускориться и установить вассальный режим», — написал политик.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что именно западные страны ответственны за протесты оппозиции в Белграде против результатов выборов. Об этом заявил экс-глава агентства безопасности и информации Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин.

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