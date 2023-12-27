Чемезов: в России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Сейчас новинка проходит все необходимы испытания.

Чемезов: в России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Тема:
Спецоперация

В России был разработан новый барражирующий боеприпас «Суперкам». Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, дрон отличается высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сейчас новинка проходит все необходимые испытания перед тем, как встать на вооружение. Чемезов добавил, что существуют две версии БПЛА — разведывательная и камикадзе.

«На текущей момент в контуре „Ростеха“ создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — отметил глава „Ростеха“.

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