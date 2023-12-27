Чемезов: в России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

Сейчас новинка проходит все необходимы испытания.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В России был разработан новый барражирующий боеприпас «Суперкам». Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, дрон отличается высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сейчас новинка проходит все необходимые испытания перед тем, как встать на вооружение. Чемезов добавил, что существуют две версии БПЛА — разведывательная и камикадзе.
«На текущей момент в контуре „Ростеха“ создается еще один беспилотный летательный аппарат серии „Суперкам“. Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. „Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики», — отметил глава „Ростеха“.
Бравая работа российской разведки: лучшее видео из зоны СВО за день
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.
- 27 дек
- «Обойти возражения венгра»: Евросоюз готовит план «Б» по помощи Украине
- 27 дек
- Укрепление позиций: российские подразделения заняли важные высоты под Артемовском
- 27 дек
- Ми-28 громит ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 дек
- В Верховной Раде назвали главную ошибку Зеленского
- 26 дек
- Дальше будем проигрывать? Украинский генерал резко высказался в адрес Зеленского
- 26 дек
- На Западе признали мощь России после взятия Марьинки
- 26 дек
- «Окопались в окрестностях»: Залужный подтвердил отступление ВСУ из Марьинки
- 26 дек
- «Какие-то там цифры»: Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации
- 26 дек
- Без ступни, глаза или легкого: Украина хочет усилить ВСУ инвалидами
- 26 дек
- Наши герои: российские бойцы перехватили две управляемые авиабомбы ВСУ
Читайте также
80%
-0.26 101.12
-0.46
Нашли ошибку?