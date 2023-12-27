ФАС возбудила дела против «дочек» компании «Лукойл» из-за наценок на бензин

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

ФАС возбудила дела против дочерних компаний «Лукойла» из-за наценок на бензин

ФАС возбудила дела против «дочек» компании «Лукойл» из-за наценок на бензин

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Увеличение стоимости зафиксировали на автозаправках в Нижнем Новгороде и Перми.

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дела в отношении «дочек» компании «Лукойл» в двух регионах России. Причиной стали наценки на бензин на автозаправках. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

«Выявлены увеличения цен на Аи-92 и Аи-95 на АЗС группы лиц ПАО „Лукойл“, расположенных в Нижегородской области и Пермском крае. Стоимость выросла в период низких оптовых (биржевых) цен бензина», — отмечается в сообщении.

Компаниям придется выплатить административный штраф или перечислить весь полученный от противоправных действий доход в госбюджет.

ФАС уже возбуждала дело в октябре против нижегородской дочерней компании «Лукойла». Тогда она увеличила почти в два раза уровень наценки на дизельное топливо в мелком опте. В частности, компания подняла его с 9,2 до 17,7%.

В том же месяце антимонопольная служба предотвратила продажу топлива на АЗС «дочки» по десять литров в одни руки. Это происходило в Челябинске. После этого компания своевременно устранила нарушения и к ответственности не привлекалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дела в четырех регионах России после подорожания куриных яиц. В частности, речь идет о Кемеровской, Ивановской, Донецкой и Воронежской областях. Например, в последнем регионе яйца подорожали от 16 до 37%.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
Умер бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле
12:02
«Горит корью»: в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию в стране и мире
12:00
Посол Украины попросил не забывать о стране на фоне всеобщей усталости от конфликта
11:56
Центробанк ужесточит требования к ипотечным кредитам с 1 марта
11:53
«Перспективная техника»: в зоне СВО опробуют дистанционно управляемую БМП
11:45
Наемники массово бегут с Украины из-за отсутствия выплат

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
«Высокоточный огонь для пехоты»: в чем особенность снайперской винтовки Чукавина
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса