«Как думаете, кто Дед Мороз?» — Мизулина в образе Снегурочки поздравила детей с Новым годом

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 48 0

SHAMAN и Мизулина поздравили детей с наступающим Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В преддверии праздника сказочные волшебники появились у новогодней елки в одной из московских больниц.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и SHAMAN в роли Деда Мороза поздравили детей с наступающим Новым годом в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из детской городской клинической больницы имени Башляевой.

На видео запечатлен трогательный момент: малыши вместе с родителями и работниками больницы зовут Деда Мороза, а Снегурочка возле нарядной елки помогает им.

Исполнитель в образе сказочного волшебника рассказал детям стихотворение, а Мизулина провела небольшие конкурсы с загадками. Также поздравить детей пришли Винни-Пух и Тигра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Предновогодний Киев: люди озлоблены и бедны, власти шикуют
15:02
Отец-одиночка: как изменилась жизнь певца Жеки после трагической смерти супруги
14:58
«Помилуйте»: в Кремле открестились от обсуждения «голой» вечеринки Ивлеевой
14:55
«Контакт на ногах»: Песков о деталях встречи Алиева и Пашиняна на саммите СНГ
14:53
«Как думаете, кто Дед Мороз?» — Мизулина в образе Снегурочки поздравила детей с Новым годом
14:39
«Передо мной стоит цель»: о чем мечтает Роман Костомаров после возвращения на лед

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
Проблема в современном мире: как бороться с синдромом хронической усталости
Под водочку сойдет? Какие закуски на новогоднем столе рушат здоровье
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса