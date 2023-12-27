«Хочу доктору сказать»: зачем Виктория Боня вновь полетит в США

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 25 0

Боня объявила о желании вновь полететь в США для пластической операции

«Хочу доктору сказать»: зачем Виктория Боня вновь полетит в США

Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya

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Первое вмешательство обошлось знаменитости в копеечку — что хочет звезда на этот раз?

Виктория Боня собирается сделать еще одну пластическую операцию — и снова в Соединенных Штатах. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Оказывается, звезда осталась недовольна результатом предыдущего вмешательства. Тогда прославленный американский хирург сделал ей «лисьи глазки».

«Девочки, скажите, я сама придираюсь к себе или нет? Лечу сейчас в Лос-Анджелес, хочу доктору сказать, что вот этот глаз прям супер, а этот — как будто немножко не дотянул. Если подтянуть второй глаз, будет же красиво? Идеально», — поделилась с подписчиками телеведущая.

Обновленная внешность звезды «Дома-2» не устраивает не только ее саму, но и некоторых поклонников. Например, после того, как Боня показала себя после преображения, вместо комплиментов она получила шквал критики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психиатры вынесли Боне неутешительный вердикт.

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