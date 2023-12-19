«Как минимум»: психиатры вынесли Боне неутешительный вердикт

Звезда часто говорит прямо противоположные вещи — что это значит?

Телеведущая Виктория Боня славится не только своими профессиональными достижениями и любовью к социальным сетям, но и неоднозначной оценкой себя: то она самая влиятельная женщина в мире, то «пустое место». О чем это может говорить, 5-tv.ru рассказали профильные специалисты.

«Нужно обследование у психиатра»

По мнению врача-психиатра Владимира Каторгина, светские дамы вроде Бони зачастую просто играют на публику, пользуясь теми или иными высказываниями для достижения каких-то своих целей.

TASS_Ye Pingfan / ТАСС; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

И по паре-тройке двусмысленных фраз сложно поставить диагноз, например, такой как биполярное расстройство личности. Для этого нужно обследование, желательно, у психиатра.

«Сказать, о том, что у Бони какое-то расстройство — конечно, нет, я не скажу. А перепады в настроении и каких-то самоощущениях… Вообще, перепады в настроении, согласно международной классификации болезней, называется циклотимия. Циклотимия может быть в рамках разной группы расстройств: от шизофрении до биполярного аффективного расстройства», — говорит эксперт.

«Употребляет психоделики»

А психиатр и нарколог Василий Шуров уверен, что у Бони нет биполярного расстройства, а только личностное.

«Личностное расстройство, нарциссическое, истерическое, желание быть в центре внимания. Желание любого хайпа. Плюс, извините, она рекламирует психоделические трипы и признает, что она употребляет психоделики. Поэтому личностное расстройство, помноженное на прием галлюциногенов, дает такие скачки настроения и кучу бредового контента бесполезного», — убежден специалист.

Также врач считает, что деятельность блогера в сфере рекламы курсов стоит пресечь из-за их пагубного воздействия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня намекнула на помолвку с еще женатым бойфрендом.