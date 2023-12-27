Умер гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов

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Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

У музыканта осталась семья — несовершеннолетний сын и супруга.

Умер гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов

Фото: Из открытых источников

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Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», гитарист Александр Колбасов умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил его коллега Владимир Бурдин 26 декабря на странице в соцсети.

«Сегодня утром умер Сашка Колбасов», — написал он.

Позднее более подробную информацию о смерти музыканта опубликовали в официальном сообществе поэта и музыканта.

«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», — написал он.

Другой коллега и друг Колбасова Павел Здравомыслов рассказал в беседе с порталом E1.RU, что гитарист скончался утром 26 декабря. Музыкант тяжело болел, он уже долго время лежал в больнице. При этом до трагедии он успел сыграть два концерта.

Семья Колбасова объявила материальные сборы. У гитариста остался несовершеннолетний сын и супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер основатель кавер-группы «Черный квадрат» Игорь Соколов.

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