«Ионова дискредитирует саму концепцию»: Макс Фадеев перезапустит проект Глюк’oZa

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 158 0

Макс Фадеев перезапустит знаменитый проект Глюк’oZa с новой певицей

«Ионова дискредитирует саму концепцию»: Макс Фадеев перезапустит проект Глюк’oZa

Фото: Старков Владимир / ТАСС

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Продюсер принял это решение, в том числе, на фоне участия исполнительницы в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

После скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой Макс Фадеев решил перезапустить проект Глюк’oZa с новой исполнительницей. Об этом продюсер сообщил в личном блоге в социальных сетях.

Макси Фадеев считает, что участие в одиозной тусовке Ивлеевой певицы Натальи Ионовой, которая известна России как Глюк’oZa, дискредитирует название и концепцию непосредственно самого проекта. Кроме того, продюсера не устраивает и музыкальный материал, который артистка выпускает последние годы. 

«Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — подчеркнул Фадеев.

Продюсер уточнил, что проект Глюк’oZa — это альбомы «Москва» и «Глюк’oZa Nostra», а остальное — личное творчество Натальи Ионовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Фадеев в пух и прах разнес организованную Ивлеевой вечеринку.

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