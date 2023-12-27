Нужна эпиляция: Фадеев в пух и прах разнес организованную Ивлеевой вечеринку

Что больше всего взбесило российского продюсера?

Заслуженный деятель искусств РФ Максим Фадеев изначально не собирался комментировать вечеринку, организованную Настей Ивлеевой. Однако, видя общественный резонанс, решил поделиться своей позицией в личном блоге.

По словам Фадеева, он проработал с различными артистами практически всю жизнь. Но с подобным продюсер никогда не сталкивался.

«Такого колхоза не видел никогда. Собравшиеся на этой вечеринке персонажи, у многих из которых детская и подростковая аудитория своим поведением и внешним видом уничтожают эстетическое и нравственное восприятие у нашего подрастающего поколения», — отметил Фадеев.

Продюсер добавил, что звездным гостям стоило более ответственно подходить к выбору наряда. Готовиться к вечеринке стоило не только в спортивном зале, но и в кабинете эпиляции. Также Фадеев не поверил в раскаяние Ивлеевой, отметив, что доволен общественной реакцией на произошедшее.

«Ивлеева — дремучая тундра»: Садальский о скандальной «голой» вечеринке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Насти Ивлеевой могут взыскать один миллиард рублей в качестве морального вреда за ее «голую» вечеринку. Мероприятие, прошедшее в одном из столичных клубов, посетили многие знаменитости.