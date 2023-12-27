Нужна эпиляция: Фадеев в пух и прах разнес организованную Ивлеевой вечеринку

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

Максим Фадеев: готовиться к вечеринке Ивлеевой нужно было в кабинете эпиляции

Нужна эпиляция: Фадеев в пух и прах разнес организованную Ивлеевой вечеринку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что больше всего взбесило российского продюсера?

Заслуженный деятель искусств РФ Максим Фадеев изначально не собирался комментировать вечеринку, организованную Настей Ивлеевой. Однако, видя общественный резонанс, решил поделиться своей позицией в личном блоге.

По словам Фадеева, он проработал с различными артистами практически всю жизнь. Но с подобным продюсер никогда не сталкивался.

«Такого колхоза не видел никогда. Собравшиеся на этой вечеринке персонажи, у многих из которых детская и подростковая аудитория своим поведением и внешним видом уничтожают эстетическое и нравственное восприятие у нашего подрастающего поколения», — отметил Фадеев.

Продюсер добавил, что звездным гостям стоило более ответственно подходить к выбору наряда. Готовиться к вечеринке стоило не только в спортивном зале, но и в кабинете эпиляции. Также Фадеев не поверил в раскаяние Ивлеевой, отметив, что доволен общественной реакцией на произошедшее.

«Ивлеева — дремучая тундра»: Садальский о скандальной «голой» вечеринке

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с Насти Ивлеевой могут взыскать один миллиард рублей в качестве морального вреда за ее «голую» вечеринку. Мероприятие, прошедшее в одном из столичных клубов, посетили многие знаменитости.

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