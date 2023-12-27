Ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста»

Заслуженному деятелю искусств РФ было всего 69 лет.

На 70-м году жизни умер заслуженный деятель искусств России, сценарист Юрий Арабов. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ в беседе с ТАСС.

Он написал сценарии к известным фильмам «Юрьев день», «Фауст» и «Молох». Также был соавтором фильма «Одинокий голос человека» вместе с народным артистом России Александром Сокуровым.

«Юрий Арабов обладает уникальным сочетанием мощного интеллекта, тонкой художественной интуиции, грустной иронии и страсти. По правде говоря, использовать его талант в кинематографе — все равно что хрустальной вазой забивать гвозди. Как правило, кино не нуждается в таком уровне культуры и литературного мастерства: его вещи самодостаточны», — говорил про него легендарный режиссер.

Юрий Арабов родился в Москве 25 октября 1954 года. Дебютировал в кинематографе как сценарист фильма «Одинокий голос человека». Был одним из организаторов известного московского клуба «Поэзия». Всего на его счету 20 сценариев к кинофильмам. В качестве сценариста он получил множество призов на различных кинофестивалях — и российских, и международных.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.