Ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 199 0

Умер сценарист Юрий Арабов

Ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Заслуженному деятелю искусств РФ было всего 69 лет.

На 70-м году жизни умер заслуженный деятель искусств России, сценарист Юрий Арабов. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ в беседе с ТАСС.

Он написал сценарии к известным фильмам «Юрьев день», «Фауст» и «Молох». Также был соавтором фильма «Одинокий голос человека» вместе с народным артистом России Александром Сокуровым.

«Юрий Арабов обладает уникальным сочетанием мощного интеллекта, тонкой художественной интуиции, грустной иронии и страсти. По правде говоря, использовать его талант в кинематографе — все равно что хрустальной вазой забивать гвозди. Как правило, кино не нуждается в таком уровне культуры и литературного мастерства: его вещи самодостаточны», — говорил про него легендарный режиссер.

Юрий Арабов родился в Москве 25 октября 1954 года. Дебютировал в кинематографе как сценарист фильма «Одинокий голос человека». Был одним из организаторов известного московского клуба «Поэзия». Всего на его счету 20 сценариев к кинофильмам. В качестве сценариста он получил множество призов на различных кинофестивалях — и российских, и международных.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.35
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
«Симптоматичное отклонение»: Байден резко изменил позицию по помощи Украине
20:53
Эротика «по-Ивлеевски»: в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке
20:47
Обернется проблемами? Россияне перед Новым годом стали чаще покупать рептилий
20:26
Ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста»
20:10
«Предложения постоянно приходят»: Мизулина рассказала о съемках в кино
19:58
«И да, важное»: Евгений Папунаишвили шокировал новостями из личной жизни

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
«Любовь способна растопить сердце»: SHAMAN рассказал, каково быть Дедом Морозом
«Покроет передовую и тылы»: что из себя представляют новые военные российские разработки
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса