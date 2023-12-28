Спорт под прикрытием: что не так с фитнес-курсом Ивлеевой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 12 0

Фитнес-курс Анастасии Ивлеевой зарегистрирован на другого человека

Спорт под прикрытием: что не так с фитнес-курсом Ивлеевой

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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На блогера не оформлены документы. Кому же на самом деле принадлежит ее стартап?

Фитнес-курс от блогера Анастасии Ивлеевой и гимнастки Анны Давыдовой оказался зарегистрированным на совершенно другое имя. Сайту 5-tv.ru удалось узнать, что услуги оказывает некий ИП Кузьмин.

Известно, что курс телеведущей и спортсменки приобрели почти 90 тысяч человек. На этом они заработали приблизительно 253 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле открестились от обсуждения «голой» вечеринки Ивлеевой. Журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову по поводу прошедшего мероприятия. Но он попросил обойти эту тему, поскольку ее и без того обсуждают практически все.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked — минимум одежды.

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